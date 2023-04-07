Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве

Мэр рассказал о планах развития социальной и транспортной инфраструктуры района

В районе Бибирево на северо-востоке Москвы открылся новый спортивный комплекс с бассейном, тренажёрным и баскетбольным залами. Итоги строительства сегодня оценил мэр Москвы Сергей Собянин. А до конца года в этом районе достроят ещё один физкультурно-оздоровительный комплекс и завершат капитальный ремонт поликлиники.

Первая тренировка - в 8 утра, следующая - в 17:00. Путь к победе и идеальной спортивной форме требует дисциплины и самоотдачи. Марина Овинова - восходящая звезда, член сборной Москвы по плаванию. Готовится к чемпионату страны. Как и положено мастеру спорта, в воде по 20 часов в неделю с одним выходным. И так уже 10 лет. Всё эти годы студенты училища тренировались в разных бассейнах.

"Ещё мы занимаемся в тренажёрных залах - ОФП, в гимнастических залах. Гораздо удобнее работать, когда всё рядом. Очень комфортный бассейн", - сказала Марина Овинова.

Здесь одновременно могут заниматься до 100 человек. В день - до 600. Тренировки по баскетболу, плаванию и современному пятиборью воспитанников 4-го спортивного училища им. Гомельского, а в свободное время спорткомплекс открыт для всех желающих.

Московское среднее специальное спортивное училище № 4 им. А.Я. Гомельского находится по этому адресу с 2008 года. На его базе проходят профессиональную спортивную подготовку 836 человек по трём видам спорта – баскетбол, плавание и современное пятиборье. Воспитанники стабильно показывают высокие результаты на международных и всероссийских соревнованиях.

"Первое - это спортсмен. Второе - это то, кто должен его учить. Третье - это как раз условия", - отметил тренер Сергей Романовкий.

Теперь они достойные. Новое здание оборудовано тренажерным залом, лифтом. Территория благоустроена. У спорткомплекса все шансы стать местом притяжения жителей северо-востока столицы.

"Бибирево – большой московский район, здесь проживает 160 тысяч человек. Мы активно развиваем этот район, спортивную инфраструктуру. Построили один спортивный комплекс. До конца года будет еще второй спортивный комплекс с двумя бассейнами. Помимо этого, развивается социальная инфраструктура. Три поликлиники будут реконструированы. Две из них уже работают. Третья в ближайшее время запустится. Реконструирован театр "Будапешт", созданы клуб "Московского долголетия", фестивальная площадка", – рассказал Сергей Собянин.

Как наглядный пример обновления инфраструктуры района - четырехэтажная поликлиника в Шенкурском проезде. Комплексная реконструкция позволит полностью обновить здание: системы и коммуникации.

"Это одна из тех 125 поликлиник, которые надо сделать в этом году. Программа, которая представлена мэром Москвы, она достаточно глубокая, продуманная", - отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Реконструкция позволит открыть в лечебном учреждении новые кабинеты, которых раньше в поликлинике не было: смогут начать приём маммолог, физиотерапевт, массажист. Предполагается, что здание, построенное по новому московскому стандарту, откроет свои двери для пациентов уже летом этого года.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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