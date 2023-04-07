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В Москве подвели итоги первого месяца работы БКЛ метро

15:03
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Подземкой стали пользоваться около 80 тысяч новых пассажиров

Количество автомобилей на дорогах Москвы сократилось на 15-17 тысяч. Всё благодаря полному открытию Большой кольцевой линии метро. В столице подвели итоги первого месяца работы БКЛ. Метро стали пользоваться примерно 80 тысяч новых пассажиров, которые раньше предпочитали машины.
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Сейчас БКЛ перевозит до 1 миллиона человек в рабочий день, а до конца года эта цифра может увеличится на 30 процентов. Самыми популярными станциями стали "Сокольники", "Каширская" и "Текстильщики". Одновременно разгрузились другие ветки метро и пересадочные узлы.

До конца года откроется подземный переход между БКЛ и Арбатско-Покровской линией на станции "Электрозаводская", северный вестибюль на "Авиамоторной", а ещё будет введена пересадка на станции "Текстильщики".

"Также ведется строительство второй пересадки между станцией "Каховская" БКЛ и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии, кроме того, будут открыты дополнительные выходы со станции "Аминьевская" БКЛ, чтобы создать новые комфортные подходы к новым строящимся там жилищным кварталам и остановкам городского наземного транспорта", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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