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Саакашвили объявил о своей скорой смерти

12:22
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Экс-президент Грузии уверен, что после его кончины в стране воцарится хаос

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей скорой смерти. Томящийся в заключении политик убежден, что после его кончины страна погрузится в хаос. В материале для издания Politico, который экс-президент передал через адвоката, отмечается, что  вернулся он  в Грузию в 2021 году "энергичным, здоровым мужчиной".

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"Я был здоровым энергичным 54-летним мужчиной… В заключении мое здоровье стремительно ухудшилось. Сейчас я умираю... страдаю от более 20 серьезных заболеваний, которые появились в заключении", - написал Саакашвили.

Экс-президент убежден, что его смерть вызовет в Грузии политический хаос. А в России – которая, по заверениям Саакашвили, и ответственна за то, что с ним происходит – кончину политика воспримут, как победу. Политик в Грузии проходит по нескольким уголовным делам – от растраты до убийства, передает РИА Новости.

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