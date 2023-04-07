Проект "Московское долголетие" продолжает развиваться

Появится больше направлений, связанных с модой и стилем

"Московское долголетие" - проект, который продлевает жизнь! Это доказали последние исследования. Любимые занятия, хобби и просто общение делают участников проекта счастливыми. И действительно, пожилые москвичи теперь могут найти себе занятие на любой вкус.

В зале - энергия молодости: невероятные па, горящие глаза и, конечно, улыбки. На танцполе - аншлаг. Здесь возрастных ограничений нет. Движение - это жизнь, подтверждают пары на танцполе. Среди участников программы "Московское долголетие" желающих выйти на паркет так много, что пришлось даже открыть предварительную запись. Три часа тренировок в день для них - это вовсе не предел.

Здесь - полная самоотдача. А для многих - даже новый смысл жизни. Участники этой группы тоже готовы ответить. На итальянском. Вот уж где точно есть, о чем поговорить. Для многих это была настоящая мечта - выучить язык романтичной Венеции.

"Это вообще прекрасная возможность заниматься тем, чем ты не занимался до этого и, может быть, чувствовал из-за этого не то что ущемленность, но то, что ты оказываешься из-за постоянной занятости на работе - что ты что-то теряешь в своей жизни, а здесь появилось больше времени и это, конечно, прекрасно - заниматься языками и искусством", - рассказала Майя Сиротина.

Занятия в классах - два раза в неделю. Домашняя работа и языковой практикум - все, как положено в языковой школе.

Только за первый год работы программы "Московское долголетие" запрос на самые разные направления среди пенсионеров вырос в 37 раз! Каждый третий москвич старшего возраста откликнулся на приглашение увлечься чем-то. И за 5 лет как минимум полмиллиона пенсионеров обрели новый интерес в жизни. И проект продолжает развиваться.

"Больше будет направлений, связанных с модой, стилем. Еще больше будет развиваться тема пешего лектория. Тем самым мы боремся с гиподинамией, которая является источником тех или иных заболеваний", - отметил Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Не болеть, не грустить и много двигаться. Официальные исследования тоже подтверждают: качество жизни участников программы "Московское долголетие" заметно улучшилось. А это напрямую влияет и на ее продолжительность.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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