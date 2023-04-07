Представлены полые стеклянные кирпичи

Архитектура света! В музее Щусева открылась необычная выставка. В центре внимания - весьма заурядный материал, который великий швейцарец Гюстав Фальконье превратил в искусство.

Десятки полых стеклянных кирпичей - разных оттенков и с особыми гранями! Сложенные вместе, словно соты, создают на вид невесомую стену, сквозь которую проходит дневной свет, преображая любое пространство.

Фальконье удалось создать материал - красивый и крепкий одновременно, который приглушал и рассеивал солнечные лучи. Почти на полвека эти кирпичи всевозможных форм стали очень популярными в Европе и царской России, особенно при оформлении беседок, оранжерей, парников. На выставке секреты швейцарского стеклодува раскрываются наглядно.

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