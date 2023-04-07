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В Театре Луны покажут спектакль по пьесе Пиранделло

15:12
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Премьера намечена на субботу

В Театре Луны готовят премьеру. "В поисках автора" - спектакль по мотивам пьесы популярного итальянского драматурга Луиджи Пиранделло зрители увидят уже 8 апреля.

Игра фантазии и реальности, вопросов бытия и повседневной жизни - в диалогах и молчаливых сценах. Материал сложен, и не любой режиссёр за него возьмётся. В театре решили вовлечь публику в действие и дать ей возможность творить вместе с актёрами. Для чего разрушили четвёртую стену, перенеся зрительный зал на сцену. Возможно, именно так идеи Пиранделло станут ближе каждому.

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Спектакль "В поисках автора"
Спектакль "В поисках автора"
Спектакль "В поисках автора"
Спектакль "В поисках автора"
Спектакль "В поисках автора"
Спектакль "В поисках автора"
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