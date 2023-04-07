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Москвичам пообещали майскую погоду на следующей неделе

15:15
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Температура превысит норму на 4-6 градусов

Время солнца. Майская погода - уже на следующей неделе. Весна начиналась робко. Зато теперь торопится взять своё.

Москву приводят в порядок. Дороги, парковки и дворы промывают специальным шампунем четыре раза в день. Состав полностью безопасен для природы.

Горожане торопятся убрать подальше надоевшие тёплые куртки и шапки. Ведь сегодня - плюс 12. На следующей неделе температура и вовсе превысит норму на 4-6 градусов. Кстати, автомобилистам самое время поменять, наконец, шины.

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