Лавров: российская часть зерновой сделки не выполняется

Москва может выйти из сделки

Российская часть зерновой сделки вообще не выполняется.

Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Препятствия сохраняются и даже ужесточаются.

"Препоны на пути финансирования, логистического оформления, транспортировки, страхования, экспорта российской продукции сохраняются и даже ужесточаются", - заметил министр (цитата по ТАСС).

По словам Лаврова, Россия "пошла на небольшое обострение", когда приняла решение продлить зерновую сделку на 60 дней. Теперь Москва будет думать, нужна ли она вообще.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что вторая часть договоренности по зерновой сделке, которая касается экспорта российского продовольствия и удобрений, на 100% не работает, несмотря на все усилия генерального секретаря ООН и главы Конференции ООН по торговле и развитию.

Зерновая сделка была заключена Россией, Турцией, Украиной и ООН 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх портов, включая Одессу.

18 марта сроком на 60 дней сделка была продлена. Москва предупредила, что в случае неисполнения её положений о поставках российских удобрений на мировые рынки, она может пересмотреть свою позицию.

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