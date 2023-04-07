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В Кремле не слышали предложений Ватикана о пасхальном перемирии

13:08
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Слова понтифика переданы в изложении

В Кремле не слышали заявлений от Ватикана о возможном пасхальном перемирии в зоне специальной военной операции (СВО).

Об этом в пятницу, 7 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов со ссылкой на личную беседу с Папой Римским Франциском заявил, что Ватикан предложил установить двухнедельное перемирие в зоне СВО с 9 апреля до 22 апреля на время празднования Пасхи и светлых пасхальных недель католиками и православными.

"Мы действительно читали новости в изложении уважаемого представителя, который имел встречу с понтификом, но мы не слышали никаких заявлений Ватикана на этот счет, поэтому не считаем нужным и возможным комментировать", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

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