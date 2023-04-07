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Порошенко приехал в Киево-Печерскую лавру на службу ПЦУ

14:50
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Службы проходят на фоне обострившейся ситуации вокруг Лавры

Всего около 30 человек собрались сегодня в Успенском соборе Киево-Печерской лавры на литургию, которую по случаю праздника Благовещенья проводила раскольническая церковь Украины.
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На службе был замечен бывший президент страны Петр Порошенко с супругой. Именно Порошенко в свое время принял активное участие в создании ПЦУ. На контрасте с немноголюдной паствой раскольников в 8 других храмах Лавры, которые все ещё находятся в ведении канонической украинской православной церкви, сегодня было особенно многолюдно. На литургию пришли тысячи прихожан. Храмы даже не смогли вместить всех желающих - многим пришлось стоять на улице.

Отметим, службы проходят на фоне обострившейся ситуации вокруг Киево-Печерской лавры. Власти страны разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Но на защиту святыни и братии встали прихожане.

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