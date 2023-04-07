Песков: Китай не меняет позицию под внешним влиянием

Макрону не удалось переубедить Си Цзиньпина в украинском вопросе

Китай – серьезная держава, он не меняет своих взглядов под внешним влиянием. Визит в Пекин президента Франции Эммануэля Макрона, который пытался повлиять на позицию китайского руководства в украинском вопросе, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Китай - это очень серьезная, большая держава со своей суверенной позицией. И это очень серьезная позиция, которая серьезным образом формируется. И это не та страна, которая так быстро под внешним влиянием свои позиции меняет", - цитирует Пескова ТАСС.

Макрон прибыл в Китай с государственным визитом 5 апреля. Французского лидера сопровождала глава Еврокомиссии. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с ними в четверг, одной из тем переговоров стала ситуация на Украине.

Американские СМИ позже сообщили, что европейской делегации не удалось повлиять на позицию Пекина по украинскому конфликту.

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