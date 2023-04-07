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Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном на улице Лескова в Бибиреве

13:22
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Район активно развивается

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новые и реконструируемые объекты социальной инфраструктуры в столичном Бибиреве и принял участие в открытии спорткомплекса.

В здании расположен просторный бассейн на 6 дорожек, игровой и тренажёрный залы, оборудованы массажный и медицинский кабинеты, а также комнаты для тренера и судей. Благоустроена и прилегающая территория. В спорткомплексе планируют проводить тренировки по баскетболу, плаванию и современному пятиборью воспитанников училища олимпийского резерва. А в свободное от них время заведение смогут посещать все желающие.

"Бибирево - большой московский район, 160 тысяч человек здесь проживает. И мы активно развиваем этот район. Спортивная инфраструктура, построен один спортивный комплекс, до конца года будет введён ещё второй спортивный комплекс с двумя бассейнами. Помимо этого, развивается социальная инфраструктура", - сообщил Собянин.

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