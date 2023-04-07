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Собянин рассказал об уникальных экспонатах Музея городского хозяйства на ВДНХ

13:28
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Музей за год посетили свыше 240 тысяч человек

Музей городского хозяйства на ВДНХ - один из самых популярных в столице. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что за год музей посетили уже более 240 тысяч человек.

"Тут проводятся экскурсии, квесты, лекции, павильон можно посетить и самостоятельно", - сообщил Сергей Собянин.

В Музее городского хозяйства созданы три пространства - "Управление", "Квартира" и "Город". Там расположено около 20 тематических зон с интерактивными экспонатами. Так, посетители могут сесть за руль уборочной машины или поиграть на тематических игровых автоматах

Собянин рассказал, почему было важно интересно и наглядно рассказать о непростой работе сотрудников комплекса городского хозяйства города.

"В городском хозяйстве столицы трудятся полмиллиона человек - обеспечивают нас теплом, газом, электричеством, водой. Они делают город чище, безопаснее и уютнее", - отметил мэр Москвы.

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