Валерия Меладзе проверят на предмет финансирования ВСУ

Певец неоднократно выступал с критикой СВО

Певца Валерия Меладзе проверят на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Соответствующее поручение поступило в прокуратуру Москвы из Генпрокуратуры.

"В настоящее время прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины", - приводит комментарий источника в правоохранительных органах агентство ТАСС.

В конце марта стало известно, что отменены запланированные концерты исполнителя в Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Барнауле, Кемерове и Ростове-на-Дону. Выяснилось, что генпрокурору Игорю Краснову было направлено письмо с просьбой провести проверку в отношении Меладзе.

Отмечалось, что певец неоднократно выступал с критикой специальной военной операции на Украине, а также произнес на камеру лозунг украинских националистов.

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