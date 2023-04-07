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Валерия Меладзе проверят на предмет финансирования ВСУ

13:42
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Певец неоднократно выступал с критикой СВО

Певца Валерия Меладзе проверят на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Соответствующее поручение поступило в прокуратуру Москвы из Генпрокуратуры.

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"В настоящее время прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины", - приводит комментарий источника в правоохранительных органах агентство ТАСС.

В конце марта стало известно, что отменены запланированные концерты исполнителя в Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Барнауле, Кемерове и Ростове-на-Дону. Выяснилось, что генпрокурору Игорю Краснову было направлено письмо с просьбой провести проверку в отношении Меладзе.

Отмечалось, что певец неоднократно выступал с критикой специальной военной операции на Украине, а также произнес на камеру лозунг украинских националистов.

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