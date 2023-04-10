Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Следует быть осторожнее с финансами

Овны

Родителям придется сегодня помогать потомству. Все остальные тоже будут вкладываться в свои детища: рабочие проекты, семью, творчество, увлечения.

Тельцы

Завтра Венера оставит ваш знак, а сегодня хорошо бы подвести итоги минувших четырех недель. Что с вами происходило, какое впечатление оставило это время?

Близнецы

По возможности замечайте, что говорят окружающие, даже в шутку. Ведь, как известно, в каждой шутке есть доля правды, и сегодня вы можете узнать истинное отношение к себе.

Раки

Все финансовые дела сегодня могут пойти не по сценарию: от перевода денег до озвучивания цен. Перепроверяйте, переспрашивайте, это прибавит уверенности.

Львы

Осторожно, ваша Черная Луна готова на обман. Вас могут попытаться развести на деньги. Будьте внимательны и даже чуточку подозрительны.

Девы

Если вы школьник или студент, сегодня нужно внимательно слушать и читать - вы можете неправильно понять задание. А вот тем, кто находится в дороге, звезды советуют следить за своими вещами.

Весы

Друзьям может не понравиться ваш любимый человек. Или наоборот, ваши друзья не вызовут восторга. Если эти две вселенные все-таки пересекутся, вам придется применить все свою дипломатичность.

Скорпионы

В деловой сфере вас ждут трудности и ненадежные партнеры. Так может переключиться на что-то другое: например, рутинные дела, наведение порядка?

Стрельцы

Луна в вашем знаке подогревает любопытство и зовет на приключения. Подумайте хорошенько: все, что связано с риском, сегодня может закончиться неожиданно.

Козероги

Если возможно, проведите время в своем маленьком мире и тишине. Помедитируйте, послушайте музыку и свой внутренний голос - хотя бы вечером, перед сном.

Водолеи

Обратная связь плохо работает: вы можете столкнуться с непониманием в семье или на работе. Во всем виновата привычка судить по себе. Все люди разные, пора бы уже это запомнить.

Рыбы

Сегодня у вас могут сорваться договоренности - примите это как должное. А еще звезды советуют поберечь себя и не доверять неустойчивому апрельскому теплу!

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