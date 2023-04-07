Мурашко доложил Путину о ситуации в сфере здравоохранения

Начала меняться ситуация в первичном звене

Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава ведомства доложил президенту, что на сегодняшний день после снижения заболеваемости коронавирусом медико-демографическая ситуация в стране улучшается. Речь идет о дополнительном приросте ожидаемой продолжительности жизни.

"И по показателям в целом младенческой смертности мы тоже видим, что самые низкие показатели опять за всю историю Российской Федерации. Если говорить по взрослому населению, хорошо себя показали показатели по онкологии, я чуть позже этого коснусь. 4,5 процента за последние два года имели показатель снижения смертности", - уточнил руководитель Минздрава.

Он добавил, что начала меняться ситуация в первичном звене.

"Мы, во-первых, сделали систему оценки удовлетворенности по вашему поручению, плюс есть внешние оценки. Мы видим, что впервые, наверное, за последние десятилетия мы вышли на один из самых высоких показателей удовлетворенности", - указал Мурашко.

Как отметил при этом министр, в 138 медицинских организациях на новых территориях (каждая третья клиника) сегодня ведутся ремонтные работы, идет поставка оборудования.

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