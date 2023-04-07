Путин и Пашинян созвонились по поводу Карабаха

Также лидеры обсудили двусторонние отношения
Ситуацию вокруг Нагорного Карабаха сегодня по телефону обсудили Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян.
Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе Еревана.
Лидеры подтвердили важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей. В том числе обеспечение безопасности и стабильности на границе, восстановление экономических и транспортных связей в Закавказье и подготовки мирного договора.
Также Путин и Пашинян затронули темы двусторонних отношений.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"