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Путин и Пашинян созвонились по поводу Карабаха

14:10
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Также лидеры обсудили двусторонние отношения

Ситуацию вокруг Нагорного Карабаха сегодня по телефону обсудили Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян.

Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе Еревана.

Лидеры подтвердили важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей. В том числе обеспечение безопасности и стабильности на границе, восстановление экономических и транспортных связей в Закавказье и подготовки мирного договора.

Также Путин и Пашинян затронули темы двусторонних отношений.

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