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Лавров уточнил позицию России по выборам в Турции

14:30
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Москва не вмешивается во внутренние дела стран

Россия уважает законы других государств и не вмешивается в выборы. Это касается, в том числе, и президентских выборов в Турции, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

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"Россия никогда не вмешивается ни во внутренние дела, ни даже в дискуссии, которые разворачиваются в той или иной стране накануне предвыборных кампаний. Мы всегда уважаем законодательство тех стран, которые осуществляют демократические процедуры...", - ответил Лавров на вопрос журналистов.

Российского министра спросили, какую политическую силу в Турции поддерживает Москва. Лавров в шутку предположил, что его спутали с дипломатами из другой страны. Глава МИД напомнил, что это США "громко, отчетливо" указывают разным странам, что им нужно делать.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что его двери закрыты для посла США в Анкаре. Заявление прозвучало после того, как Джеффри Флейк встретился с кандидатом в президенты от семи оппозиционных партий Кемалем Кылычдароглу, передает РИА Новости.

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