Российские войска за сутки поразили 86 артиллерийских подразделений ВСУ

ПВО России за сутки перехватила два снаряда РСЗО HIMARS
Министерство обороны в ходе брифинга в пятницу представило свежие данные о потерях ВСУ.
ВС России за сутки уничтожили:
- около 260 военных ВСУ на донецком направлении;
- более 50 военных и самоходку "Гвоздика" на краснолиманском направлении;
- до 30 украинских военных на купянском направлении;
- до 20 украинских военных и гаубицу Д-20 на южнодонецком и запорожском направлениях;
- до 14 военных и три САУ на херсонском направлении;
Кроме того, российские войска поразили командо-наблюдательный пункт, а также два склада боеприпасов ВСУ в ДНР, ЛНР и Херсонской области, 86 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.
ПВО России за сутки перехватила два снаряда РСЗО HIMARS, уничтожила 11 беспилотников ВСУ.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"