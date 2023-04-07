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Российские войска за сутки поразили 86 артиллерийских подразделений ВСУ

14:43
  • пятница
  • 07 апреля 2023

ПВО России за сутки перехватила два снаряда РСЗО HIMARS

Министерство обороны в ходе брифинга в пятницу представило свежие данные о потерях ВСУ.

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ВС России за сутки уничтожили:

- около 260 военных ВСУ на донецком направлении;

- более 50 военных и самоходку "Гвоздика" на краснолиманском направлении;

- до 30 украинских военных на купянском направлении;

- до 20 украинских военных и гаубицу Д-20 на южнодонецком и запорожском направлениях;

- до 14 военных и три САУ на херсонском направлении;

Кроме того, российские войска поразили командо-наблюдательный пункт, а также два склада боеприпасов ВСУ в ДНР, ЛНР и Херсонской области, 86 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

ПВО России за сутки перехватила два снаряда РСЗО HIMARS, уничтожила 11 беспилотников ВСУ.

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