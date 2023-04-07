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Лавров рассказал об "истинных целях" Запада

14:48
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Западные страны хотят убрать лишнего конкурента

Целью запада было ослабить Москву, не позволить России и Украине сотрудничать и жить вместе на благо наших народов. Об этом сегодня заявил Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.
Лавров уточнил позицию России по выборам в Турции

Глава МИДа России подчеркнул, что наша страна не отказывается от переговоров, однако коллективному западу необходимо учитывать реалии, которые сегодня сложились. С учётом безопасности нашей страны, а также законных прав жителей Донбасса и соседних регионов.

Лавров напомнил о притеснении русскоязычного населения на Украине. Киевские власти сносят памятники, уничтожают книги. Лишают жителей возможности использовать родную речь. Страны запада все озабоченности игнорируют. И преследуют собственные цели.

"Раскрываются истинные цели, которые сейчас движут Западом - убрать лишнего конкурента, убрать страну, отменить страну, как сейчас у них принято говорить, которая пытается проводить свою самостоятельную внешнюю политику", - отметил Лавров.

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