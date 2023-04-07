Москвичей на выходные ждут ночные морозы и +15 днем

Обещают солнечные выходные

Погодой в Москве в эти дни управляет антициклон. В выходные в столице ожидается солнечная и теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Прогноз на выходные и последующие дни просто замечательный, потому что погодой управляет антициклон... Именно в апреле, в переходный сезон, антициклон доставляет удовольствие", - сказал Вильфанд "Интерфаксу".

В субботу с востока будут поступать прохладные воздушные массы. Так что ночью при малооблачном небе температура в Москве и области от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем же воздух прогреется до плюс 12 - плюс 14 градусов. Осадков не ожидается, давление выше нормы.

К воскресенью температура в столице немного повысится. Ночных заморозков уже не будет. В ночные часы от 1 до 3 градусов выше ноля, днем в Москве плюс 13 - плюс 15.

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