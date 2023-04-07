ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей на выходные ждут ночные морозы и +15 днем

15:21
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Обещают солнечные выходные

Погодой в Москве в эти дни управляет антициклон. В выходные в столице ожидается солнечная и теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог допустил раннюю весну в Москве
Метеоролог объяснила, каким прогнозам погоды можно доверять

"Прогноз на выходные и последующие дни просто замечательный, потому что погодой управляет антициклон... Именно в апреле, в переходный сезон, антициклон доставляет удовольствие", - сказал Вильфанд "Интерфаксу".

В субботу с востока будут поступать прохладные воздушные массы. Так что ночью при малооблачном небе температура в Москве и области от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем же воздух прогреется до плюс 12 - плюс 14 градусов. Осадков не ожидается, давление выше нормы.

К воскресенью температура в столице немного повысится. Ночных заморозков уже не будет. В ночные часы от 1 до 3 градусов выше ноля, днем в Москве плюс 13 - плюс 15.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Солнечная погода
Солнечная погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.