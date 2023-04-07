Названо место и время прощания с Владленом Татарским

Военкор погиб при теракте, организованном Киевом

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин) пройдет в субботу, 8 апреля, на Троекуровском кладбище в Москве.

Как сообщается в Telegram-канале военкора, церемония прощания состоится в похоронном зале кладбища, начнется она в 12:00.

Военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб в результате взрыва в петербургском кафе 2 апреля. Уголовное дело расследуется по статье "Теракт". Следователи располагают данными о том, что организация теракта велась с территории Украины.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно военного корреспондента Владлена Татарского за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"