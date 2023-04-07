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В Запорожской области объяснили активизацию диверсантов ВСУ

15:40
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Диверсанты пытаются проникнуть на российскую территорию

Возросшая активность украинских диверсантов на запорожском направлении говорит о готовности Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению в этом регионе. Об этом в пятницу, 7 апреля, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Крупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область

Чиновник подчеркнул, что "мы четко видим активизацию диверсионных групп в Васильевском и Пологовском районах Запорожской области". По мнению Рогова, "это говорит о том, что наступление близко", поэтому украинские военные "кидают свою агентуру, специалистов, чтобы совершить как можно больше диверсий перед тем, как начнется активная фаза боевых действий", сообщает ТАСС.

6 апреля глава Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в регионе пресекли попытку проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

В Министерстве обороны России уточнили, что попытка проникновения диверсантов была пресечена в районе населенного пункта Случевск Брянской области. Артиллеристы ЗВО нанесли по диверсантам удар, злоумышленники понесли потери и отступили на территорию Украины.

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