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Собянин: С начала года в Москве по программе реновации расселили более 60 домов

15:43
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Темпы растут

Темпы расселения старых домов по программе реновации за год возросли вдвое, рассказал в своем Телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. С начала года по программе уже построено более 4,5 тысячи квартир, отметил мэр.

"Сейчас передаем для заселения 2 тыс. квартир в восьми новостройках, расположенных в семи районах Москвы. Таким образом, количество начавших переезд жителей составит почти 114 тыс. человек, а общее количество заселяемых новостроек - 228", - рассказал Собянин.

В этом году в 35 районах столицы по программе реновации расселено более 60 домов. Горожанам предоставляются квартиры с готовой отделкой - по высоким стандартам программы.

"На первых этажах домов откроются магазины, салоны красоты и другие сервисы бытовых услуг. Для новоселов работают центры информирования по переселению - там помогут с оформлением необходимых документов. Ускорить процесс заселения можно на mos.ru - запущенный на портале суперсервис позволит избежать очередей и бесплатно поможет с переездом", - сообщил Собянин.

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