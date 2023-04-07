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Минобороны: на Украине вновь набирают персонал для биолабораторий США

15:38
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Минэнерго США наравне с Пентагоном участвует в военно-биологической деятельности

Начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил в ходе брифинга в пятницу, что США ищут сбежавших участников своих военно-биологических проектов на Украине.

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Кроме того, по словам Кириллова, США переименовали и возобновили свою военно-биологическую программу на Украине, украинский научно-технический центр вновь набирает персонал для американских лабораторий.

Минэнерго США наравне с Пентагоном участвует в военно-биологической деятельности, при этом размещение биообъектов США в третьих странах представляет угрозу для целых регионов, продолжил генерал-лейтенант.

Он добавил, что США рассматривают постсоветское пространство как плацдарм для подразделений НАТО. Подконтрольный США центр изучает возможность передачи патогена бруцеллеза человеку.

Деятельность США создает риск распространения опасных патогенов возле биообъектов, заключил Кириллов.

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