Продолжается сбор инициатив россиян на форум "Сильные идеи для нового времени"

Мероприятие пройдет в Москве 28-29 июня

С 22 марта по 26 апреля проводится сбор идей и проектов в рамках третьего ежегодного форума "Сильные идеи для нового времени", который пройдет в Москве 28-29 июня, сообщили организаторы проекта - Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

От россиян ждут предложений по шести направлениям: предпринимательство, кадры, технологии, цифровые сервисы, экология, социальная сфера.

В прошлом году участие в форуме приняли более 310 тыс. человек из 89 стран. В этом году в рамках форума впервые проводится конкурс брендов. Его цель - поддержать развитие перспективных российских брендов в каждом регионе страны.

Предпринимателей приглашают принять участие по пяти направлениям: продовольственные товары, потребительские товары, информационные технологии, высокие технологии и креативная индустрия. По состоянию на 7 апреля на конкурс брендов поступило уже 80 заявок.

Вся подробная информация представлена здесь.

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