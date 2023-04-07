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Киев поспешил объявить фейком слитые в сеть документы о наступлении ВСУ

16:00
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Подоляк утверждает, что это фотошоп

Распространяемые в соцсетях секретные документы Пентагона по Украине – фотошоп. Целью этой подделки является срыв контрнаступления ВСУ, заявил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Стали известны авторы планов наступления ВСУ в Запорожье
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В Киеве забеспокоились после того, как газета New York Times сообщила, что в Сети появились секретные материалы с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО по ее укреплению. В частности, указано число бригад, которые подготавливаются с участием натовских инструкторов к 31 марта и 30 апреля.

Подлинность документов подтвердили в Минобороны США. Пентагон уже начал расследование утечки, специалисты пытаются удалить слитые материалы из Сети, но пока безуспешно. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что контрнаступление Украины начнется в ближайшие недели, передает радио Sputnik.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию по защите населения Донецкой и Луганской народных республик. В настоящее время ожидается контрнаступление ВСУ в Запорожье, ожесточенные бои идут в Артемовске и Марьинке в ДНР.

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