Экс-кандидат в президенты Белоруссии получил 17 лет колонии

Приговор Валерию Цепкало вынесен заочно

Суд приговорил Валерия Цепкало, который собирался бороться за пост президента Белоруссии в 2020 году, к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Об этом в пятницу, 7 апреля, рассказали в белорусской Генеральной прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что Цепкало признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем причинение ущерба в крупном размере, и получении взятки в особо крупном размере.

Цепкало также назначен штраф в размере 1000 базовых величин (37 тыс. белорусских рублей) с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, в течение пяти лет, сообщает "Интерфакс".

Валерий Цепкало намеревался бороться за пост президента Белоруссии в 2020 году. Однако из представленных в Центризбирком 160 тысяч подписей достоверными были признаны только 75249. Кроме того, ЦИК Белоруссии заявил о несоответствии фактического и задекларированного доходов жены Цепкало. Попытка оспорить отказ в регистрации в Верховном суде потерпела неудачу. После этого Цепкало покинул Белоруссию.

В 2020 году в адрес Цепкало прозвучали обвинения в коррупции, а в 2022 году белорусское МВД признало экстремистским формированием группу граждан, объединенных под его руководством. Сам Цепкало называл обвинения провокацией и заявлял об их политической мотивированности.

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