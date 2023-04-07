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В Подмосковье открылся грибной сезон

16:19
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Уже появились сморчки и строчки

В лесах Московской области появились первые в этом сезоне грибы. Об этом в пятницу, 7 апреля, рассказали в региональном комитете лесного хозяйства.
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В ведомстве уточнили, что, хотя еще на прошлой неделе лежал снег, сейчас в подмосковных лесах уже можно встретить сморчки и строчки. Они хорошо растут в период, когда снег уже сошел, но листва на деревьях еще не появилась.

Вместе с тем грибникам напомнили, что сморчки и строчки относятся к группе условно съедобных грибов. Они содержат гельвелловую кислоту, которая разрушает кровяные тельца (гемоглобин) и печень, цитирует сообщение подмосковного комитета лесного хозяйства АГН "Москва".

Ранее москвичей-аллергиков предупредили, что в столичном регионе уже встречаются споры плесневых грибов и пыльца ольхи, скоро зацветут береза и дуб. Людям с аллергией на пыльцу рекомендуется предпринять соответствующие меры защиты.

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