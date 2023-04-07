США готовятся открыть на Украине новые биолаборатории. Главное

Программа будет переименована

Один человек погиб и 13 получили ранения различной степени тяжести - ВСУ нанесли очередной удар по центру Донецка из реактивных систем залпового огня. Под огнем оказались бульвары Шевченко и Пушкина - традиционные места отдыха горожан. И территория крытого рынка, работавшего в момент обстрела.

Практически все, что происходит на линии соприкосновения, - с ведома или прямого указания из-за океана. В российском Минобороны обнародовали информацию, что на территории Украины Пентагон вновь собирается открывать лаборатории, где, как и прежде, будут вестись разработки биологического и бактериального оружия. Проведение таких работ были временно заморожены из-за специальной военной операции. Но теперь американские военные, судя по всему, нашли новые относительно безопасные места и начали набор персонала.

Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России: "В период с 24 по 26 апреля 2023 года с отобранными кандидатами пройдет онлайн-обучение, параллельно планируется организовать очную встречу в Варшаве. В ходе сборов участникам будет предложено продолжить работу над закрытыми проектами на украинской территории и за ее пределами. Мы не исключаем, что под видом подобных курсов будут проводиться мероприятия по подготовке провокаций с биологическим оружием и развертыванию информационной кампании против Российской Федерации".

Ранее украинская программа, фактически направленная на разработку и испытания компонентов бактериологического оружия, носила название "Совместные биологические исследования". Теперь новое - "Исследования по бионадзору". В соответствии с документами, военное ведомство США намерено продолжать сбор биологических материалов и проводить исследования опасных патогенов на украинских добровольцах, как правило - военных и пациентов психиатрических лечебниц. Подальше от своих границ и поближе к России.

Экипажи танков, в данном случае Т-72, пополняют боезапасы. Снаряды - осколочно фугасные. Это значит, что предстоящая цель - пехота противника. В таких населенных пунктах, как Марьинка, Угледар, Авдеевка, Артемовск, ВСУ каждый жилой дом превращают в укрепрайон.

Экипажи зачастую работают в паре. Два танка ведут огонь попеременно из разных точек. Тем самым минимизируют возможность ответного удара из противотанковых орудий. Сообщается о применении российской авиацией корректируемых авиационных бомб. Например ФАБ-500, которые оборудованы комплектами стабилизаторов и блоками навигации. Дальность применения такого умного боеприпаса - до 60 км в зависимости скорости самолета-носителя.

В Артемовске российские штурмовые отряды атакуют на северо и северо-западных районах города, пытаясь взять под контроль единственную для ВСУ дорогу снабжения и эвакуации.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России: "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 102-х районах. В районах населенных пунктов Ивановка Донецкой народной республики и Новолюбовка Луганской народной республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ".

Согласно подтверждённым данным, которыми располагает российское Министерство обороны, в ходе боевых действий за сутки потери украинской стороны составили порядка 400 человек. Больше всего погибших у ВСУ - на донецком направлении.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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