Аналитики: Штаты скоро ослабнут и экономически, и геополитически

От последствий американоцентристского мироустройства стонет уже и Европа

"Мощнейший репутационный провал Вашингтона" и "беспрецедентный успех российской разведки" - западные журналисты не скупятся на эпитеты в статьях об утечке секретных документов Пентагона. Материалы сегодня разлетелись по Сети. Там - и планы украинского наступления, и графики поставок оружия, и численность батальонов ВСУ. Среди прочего указано: Киев формирует 12 бригад, как минимум девять из них обучают военные США и НАТО. Этим подразделениям нужно более 250 танков и 350 БМП.

В Вашингтоне, как сообщается, серьезный переполох. Начато расследование.

"Администрация Байдена работала над тем, чтобы удалить информацию, но им это не удалось. Утечка такого рода, размещенная в социальных сетях и доступная всему миру, неизбежно нанесет ущерб обмену разведданными между Украиной и Соединенными Штатами", - пишет NYT.

Впрочем, США и без того не маскируют своего прямого участия в конфликте на Украине - давно понятно, что именно за океаном определяется и стратегия, и тактика ВСУ. Именно поэтому о планах Киева сообщает американский госсекретарь. По словам Энтони Блинкена, так называемое контрнаступление может начаться в ближайшие недели. При этом налицо и приглашение к торгу: впервые главный дипломат Соединенных Штатов говорит, что в вопросе Крыма следует учитывать мнение жителей полуострова.

Подобные заявления из США звучат все чаще. Экс-советник президента Рейгана и консультант администрации президента Байдена по военной стратегии Эдвард Люттвак, к примеру, безапелляционно пишет в соцсети: "Крым - русский". Также он отмечает, что все больше европейских чиновников говорят с ним о планах урегулирования конфликта.

"Причина этого заключается в том, что Киев можно и дальше снабжать оружием, боеприпасами, деньгами, разведданными, но не живой силой. Никто не поставит Украине солдат в достаточном количестве. Формирование же добровольческих корпусов из других стран потянет за собой создание целой институции. Это сложно, затратно, и пока никто не готов к таким издержкам", - добавил Люттвак.

На этом фоне все новые и новые выпады звучат в адрес Китая. После безуспешного визита в Пекин французского президента Макрона, который разгромила и американская, и европейская пресса, стало понятно: никому не удастся диктовать китайцам, как им вести диалог с Москвой.

Именно Вашингтон, как подчеркнул сегодня Сергей Лавров в ходе переговоров с турецким коллегой в Анкаре, сделал все, чтобы рассорить Москву и Киев, не дать им сотрудничать и жить мирно вместе. Цель американцев - подчинить себе волю всех государств, которые осмеливаются действовать по собственному усмотрению.

"Не скрывают, что когда Россия будет покорена, так они выражаются, следующей целью будет Китай, да и вообще любая страна, которая осмелится действовать самостоятельно и руководствоваться своими национальными интересами", - указал глава российского МИД.

Неслучайно за океаном сейчас с нескрываемым раздражением следят за сближением Саудовской Аравии и Ирана после нападения на аравийские представительства в Исламской республике в 2016 году. Особенно не нравится американцам то, что первая за семь лет встреча министров иностранных дел двух стран прошла в Пекине. В преддверии этих переговоров глава ЦРУ даже специально летал в Эр-Рияд, чтобы выразить свое недовольство, но попытки повлиять оказались тщетны. И это - новый тренд, уверены эксперты американского института Мизеса. Геополитическое влияние США будет ослабевать, что напрямую связано с дедолларизацией мировой экономики.

"К концу 2022 года доля доллара в валютных резервах упала до 58% - это минимум за последние 27 лет. И сокращение будет продолжаться на фоне расширения торговли Китая в юанях с Россией, Бразилией, Францией, Саудовской Аравией и странами АСЕАН. США ослабнут и экономически, и геополитически", - сказано в материале.

От последствий американоцентристского мироустройства стонет уже и Европа. Не стихают протесты во Франции. Рейтинг президента Макрона, почти во всем согласного со своими патронами в Вашингтоне, опустился ниже 20 процентов.

А это Румыния. Сотни фермеров на тракторах протестуют против дешевого украинского зерна на рынке. Которое, вообще-то, согласно сделке, должно было направляться в голодающие страны Африки. Румынские аграрии терпят теперь убытки. Решения проблемы, предложенные Еврокомиссией, их не устраивают. Всю политику так называемого коллективного Запада они называют недальновидной.

Ольга Оксенич, Егор Киселев, "ТВ Центр"

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