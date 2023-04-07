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Пьяный вдрызг лихач устроил серию массовых ДТП в Омске

18:09
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Теперь он лишится прав как минимум на год

Водитель врезался во всех на своем пути - сначала в "Тойоту", потом - в скорую, пострадали двое пассажиров. Но и это лихача не остановило. Несколько минут спустя он устроил в центре Омска тройное ДТП. На кадрах видеорегистратора видно Land Cruiser на бешенной скорости несется через весь город, не реагирует на сигналы светофора. Пять битых авто за полчаса, и только по счастливой случайности никто не погиб.
Лихач, "Нива", табельное: хроника ночной погони на МКАД

На требования полицейских водитель внедорожника не реагировал. Через несколько кварталов, бросив машину на обочине, он попытался убежать. Но был пойман.

48-летний житель Иркутской области наотрез отрицал свою причастность ко всем ДТП. Освидетельствование показало - лихач изрядно пьян. Он рассказал, что отдыхал в бане. Как оказался за рулем - не помнит. Потом снова начал отрицать свою причастность к авариям.

В отношении 48-летнего дебошира возбудили сразу несколько административных дел.

"За управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в отношении нарушителя возбуждены еще три административных делопроизводства за оставление места ДТП", - уточнили в ГИБДД.

Водитель внедорожника проведет 15 суток в тюрьме и лишится прав как минимум на год.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

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