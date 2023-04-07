Мишустин призвал к более рациональному использованию госимущества

Это позволит снизить расходы

Оформление собственниками прав на недвижимость - одна из приоритетных задач для государства. Сейчас в российских регионах без необходимых документов - около 40 миллионов объектов. Об этом на заседании правительства заявил глава кабмина Михаил Мишустин, передает "ТВ Центр".

В центре внимания - и вопросы управления госимуществом. Премьер призвал использовать его более рационально, это позволит снизить расходы.

На рассмотрении также - законопроект о распространении отечественной системы спорта на новые регионы. Согласно документу, атлеты, тренеры и судьи из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей смогут создавать региональные федерации или войти в общероссийские. Им уже разрешено присваивать разряды, звания и участвовать в соревнованиях любого уровня. А тем, кто имеет значок ГТО, будут засчитываться дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Говорили и о начислении пенсий для жителей новых регионов.

"Сегодня рассмотрим законопроект, устанавливающий особый порядок пенсионного обеспечения их жителей, которые проходили военную и приравненную к ним службу, также членов их семей. Речь идет о бывших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов, прокураторы, таможенных и других структур. Документ предусматривает, что поддержка им будет предоставляться по российским нормам уже с 1 июля текущего года", - указал премьер.

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