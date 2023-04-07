Игры кончились: кто такая Дарья Трепова, устроившая теракт в Петербурге

Киевский режим не жалеет никого

Киевский режим никого не жалеет, неонацисты и их пособники действуют не только на новых территориях России, но и в других регионах страны. Выступление Владимира Путина на заседании Совета безопасности была посвящено обеспечению законности и правопорядка как в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, так и в целом по нашей Федерации. Все, о чем говорилось на Совбезе, - это непростые, но решаемые вопросы, более того, Путин подчеркнул, что у нас есть успешный опыт такой работы. Также как и все необходимое для решения этих задач. Расслабляться не стоит ни на секунду. Мы имеем дело с прямыми наследниками бандеровских головорезов. А они способны на все.

Главная тема Совета безопасности, который прошел под председательством президента, - обеспечение на территории новых регионов законности и порядка. Среди участников - руководители республик Донбасса и главы Запорожской и Херсонской областей.

Украинские боевики бьют по гражданской инфраструктуре, и западное оружие позволяет им дотягиваться все дальше от линии фронта. В Донецке очередной обстрел унес девять жизней. Еще семь человек получили ранения. Под удар попала автобаза - это сугубо гражданский объект.

"Киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан. Никого не жалеют, подвергают города и поселки ракетным ударам, артиллерийским, минометным обстрелам. Регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов. Причем неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах. И есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб", - отметил Путин.

В субботу страна простится в военным блогером и писателем Максимом Фоминым, известным всем под псевдонимом Владлен Татарский. Военкор погиб в результате теракта. В кафе, где проходило патриотическое мероприятие, 26-летняя Дарья Трепова принесла бомбу, спрятанную в гипсовой позолоченной статуэтке. Трепова задержана, по решению суда ближайшие два месяца она проведет в СИЗО. На допросе подозреваемая пыталась убедить следователей, что о взрывном устройстве не знала и ее подставили.

Знала ли в действительности Трепова о бомбе - позже ответит следствие. А прямо сейчас внимание стоит обратить на то, как эта 26-летняя оппозиционерка дошла до того, что совершила теракт в центре Санкт-Петербурга. В результате взрыва пострадали 42 человека, среди них есть несовершеннолетние.

Трепова родом из Северной столицы, с отличием окончила лицей и поступила на медфак СПбГУ. Но затем увлеклась феминизмом и стала активной сторонницей ФБК (экстремистская организация, запрещена в России). Девушка изменилась - не хотела ни учиться, ни работать. И особенно - жить в этой стране. Бросила университет - вместо пар ходила на незаконные митинги. Ради забавы вышла замуж за члена Либертарианской партии Дмитрия Рылова. Рылов супругу бросил и сбежал за границу. Трепова пыталась переехать в Грузию, но деньги кончились, и через полгода она вернулась на ненавистную авторитарную родину.

Без образования устроиться смогла продавцом в московский секонд-хенд. Зарабатывала немного, была подавлена и время проводила в многочисленных проукраинских телеграм-каналах. В соцсетях на Трепову и вышел некий активист, который пообещал перевезти ее в Киев и устроить на работу редактором в СМИ, но доказать свою лояльность нужно было здесь и сейчас - оппозиционерка начала выполнять простые задания, за каждое платили по 20 тысяч рублей в криптовалюте.

В итоге Треповой велели сблизиться с военкором Владленом Татарским. Лжепатриотка начала посещать места, где теоретически могли быть его знакомые, несколько раз была на мероприятиях с самим Татарским и примелькалась. А затем получила новое задание - передать статуэтку. В кафе она строила из себя скромную поклонницу - но все было ложью, в том числе и имя - Дарья Трепова всегда представлялась Настей.

Возможно, Трепова собиралась быстро уйти, иначе зачем она не сняла плащ. Но ее остановил сам Татарский. По публикациям в СМИ известно, что подставная поклонница сообщала о каждом своем шаге куратору и писала, что делает военкор. А вот как вела себя Трепова в последние секунды перед взрывом - вытянула руки вперед. Следом - детонация.

После теракта все спешат выйти на улицу. На видео появляется и Трепова. Контуженная, она задерживается ненадолго у входа в кафе - а затем скрывается. И даже если предположить, что подозреваемая не знала о бомбе и уходила в состоянии шока, при подготовке она точно понимала - ей велели совершить незаконный поступок. Заранее был куплен авиабилет в Узбекистан, поблизости она сняла квартиру. Да и после теракта не сдалась полиции, а обрезала волосы и, путая след, ездила несколько часов по городу, меняя такси. Возможно, осознание положения пришло только в суде - находясь за стеклянной перегородкой, Трепова была в подавленном состоянии, прятала глаза, что-то шептала и закрывала уши руками. Кураторы не спасли и не собирались этого делать. Они взорвали бомбу, зная, что их пособница внутри и что под удар попадают десятки других людей.

А теперь Треповой предъявлено обвинение по двум статьям. Теракт, совершенный организованной группой, и ношение взрывчатых устройств.

"Посмотрите на выражение лица этой Дарьи Треповой, когда она сидела в клетке во время оглашения суда. По ее выражению лица было понятно, что она находится в шоке. Она, видимо, рассчитывала, что она, успешно совершив свою акцию, эвакуируется за границу и будет на берегу моря с мужем в Батуми пить винишко и обсуждать новые уровни и новые задания. И вдруг она находится в клетке, и ей реально грозит от 15 до 20 лет. И это уже не шутка. Это уже не игра", - указал Дмитрий Родионов, руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития.

По данным Следственного Комитета, Трепову завербовали и вели украинские спецслужбы. Именно их агенты платили и говорили, что, где и как нужно делать. Самое важное, что пример Дарьи Треповой - громкий, но не единственный. Есть серия поджогов военкоматов, в которых также принимали участие сторонники запрещенной в России экстремисткой организации ФБК. И нужно добавить, что активисты радикального движения публично не раз призывали к незаконным действиям. Эти люди не только открыто хотят поражения нашей страны, теперь они взрывают своих же соотечественников.

Но все же Дарья Трепова и остальные сторонники несистемной оппозиции - лишь инструмент. В тени остаются спецслужбы, которые работают из-за границы - тонко и разнообразно. Например, в интернете размещается вот такая реклама: работа - быстро и просто, нужно всего лишь перейти по ссылке, далее начинается общение. Приманка самая банальная - заработок обещают до 10 тысяч долларов. Задания следующего характера: доставить/принять/передать посылку, посетить мероприятие, сделать фотоотчет, сфотографировать определенные места. Это лишь наживка - с каждым шагом задания более радикальны.

Вот пример из Набережных Челнов. Подросткам обещали 20 тысяч рублей за каждый сожженный автомобиль с Z-символикой. Два школьника, 15 и 13 лет, сами приклеили на три случайные машины патриотические наклейки и сожгли их. Тинейджеров поймали. Родители выплатят компенсации. Урок для всех очевидный - если у ваших детей вдруг начали появляться деньги, выясните, откуда этот заработок.

Еще одна уязвимая социальная группа - пенсионеры. В Первоуральске пожилую женщину убедили принять участие в спецоперации против террористов, для этого нужно было поджечь военкомат. На этих кадрах видно, что старушка в момент совершения преступления разговаривает по телефону. А вот запись разговора с пожилым мужчиной - его убеждали сделать то же самое. Как сообщается, пенсионеру угрожали тем, что отключат воду на неделю. Но мужчина все понял и обратился в полицию. Другая женщина подожгла машину, думая, что помогает российским военным. И даже в момент задержания она разговаривала с куратором по телефону и была уверена, что полицейские - это бандиты. И повторяла все, что слышала в трубке.

"Они понимают, что устроить Майдан у них в России не получилось, сколько бы они ни старались. И они переходят к новой тактике, к тактике террора, и для этого даже не обязательно набирать людей из числа тех, кто не любит власть. На первом этапе этой игры, на первом уровне они не знают, что будет в конце. Вот в чем проблема. Можно вербовать политически нейтральных людей и постепенно переводить их на новые уровни, воспитывать из них террористов", - заключил Родионов.

И как бы ни пытались завербованные и совершившие преступление оправдаться - расплата наступит. На любом суде аргумент "меня использовали" не сработает. А для украинских спецслужб эти люди - лишь расходный материал. Впрочем, и украинские спецслужбы, если задуматься, - тоже.

Петр Вершинин, Екатерина Симанович, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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