Америка, катящаяся в ад: что означает для США дело Трампа

Впервые в истории страны бывшему президенту предъявлены обвинения в уголовном преступлении

Как бы в администрации Джо Байдена и сам президент ни отрицали, важнейшим на сегодня для них является суд над Дональдом Трампом. Предыдущему хозяину Белого дома предъявлены обвинение в 34 эпизодах, в том числе его подозревают в намеренном подлоге финансовой документации в связи с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс. Из предъявления обвинений устроили шоу в лучших традициях Голливуда, было объявлено даже об аресте Трампа, но Дональд Фредович уже вечером во вторник был освобожден под обязательства, отказавшись признать свою вину. После чего убыл частным самолетом на свою виллу, откуда начал разоблачать режим с удвоенной силой, заявив, что Америка катится в ад.

Эти леди - одна порноактриса, другая - эротическая модель журнала Playboy - довели Трампа до суда. И теперь 45-й президент США может оказаться за решеткой на 136 лет. И Сторми Дэниелс, и Карен Макдугал злятся на Дональда за то, что он все же женился на Меланье - судя по архивным фотографиям, все дамочки когда-то дружили и вместе весело проводили время в компании миллиардера. Стоимость их услуг Трамп оценил в 270 тысяч долларов на двоих - честно заплатил и попросил не разглашать подробности. Но отвергнутые любовницы не смогли держать язык за зубами и запустили кампанию по уничтожению своего бывшего возлюбленного. И вот уже 7 лет они пишут книги об интимных встречах с Трампом и раздают интервью, в которых откровенно унижают Дональда.

Что особенно смешно - эскортницы еще пытались выбить из Трампа компенсацию за распространение им информации, порочащей их честь. Суды, естественно, были проиграны, более того, например, Сторми Дэниелс теперь даже наоборот должна Трампу - суд обязал ее компенсировать расходы на адвокатов в размере 121 тысячи долларов. И 500 тысяч должна заплатить в качестве извинения за распространение интимных подробностей.

Но хотя Трамп и вышел из этих грязных дел победителем, и проститутки пока к нему претензий больше не имеют, в историю неожиданно вмешался окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, специализирующийся на охоте за богатыми и знаменитыми. Прокурор утверждает, что у него есть достоверная информация, доказывающая, что Трамп неправильно покупал молчание проституток и швейцара, который якобы обладает информацией о внебрачном ребенке Дональда.

"Это 34 деловых документа. 34 ложных заявления в деловых документах, которые скрывали преступное поведение", - сказал Брэгг.

По его версии, если бы избиратели Трампа узнали о его встречах с проститутками, то он бы не стал президентом. То есть Дональда обвиняют в фальсификации выборов - и всего лишь за 300 тысяч долларов.

"Дональда Трампа обвиняют в 34 различных преступлениях. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что речь идет об одном и том же преступлении, которое повторяется 34 раза. Звучит оно так: "фальсификация деловой документации первой степени". Даже если все было именно так, обвинить его в этом невозможно, поскольку срок давности претензий давно истек", - указал ведущий Fox News Такер Карлсон.

Но мало того, что строк давности якобы содеянного преступления истек, так и к тому же за неправильное оформление платежек никого на 100 лет не сажают, штраф - это высшая мера наказания. Конечно, если вы не Трамп и не участвуете в гонке за президентское кресло.

"Выплата "денег за молчание" сама по себе не является преступлением. Фальсификация деловых записей для сокрытия выплаты "денег за молчание" обычно считается проступком", - обратила внимание Кейт Шо, профессор Школы права Кардозо, США.

Даже Джон Болтон - бывший помощник Трампа по национальной безопасности, которого Дональд уволил из-за расхождения во взглядах - заявил, что это дело - настоящая пустышка. И напомнил слова, которые приписывают Берии, но которые неожиданно стали реальностью в США: "Был бы человек, а статья найдется".

"Так в чем же состоит преступление? В том, что адвокат Трампа урегулировал гражданское дело с женщиной? А сколько гражданских дел с женщинами урегулировал Билл Клинтон? А сколько гражданских дел с женщинами урегулировали члены Конгресса? Теперь внезапно обоюдное согласие - это преступление. И они в прямом смысле этого слова привлекают президента к суду за секс!", - восклицает Джесси Уоттерс, ведущий Fox News.

Оправдают Трампа или нет, но Америка уже точно не будет прежней. До сих пор в США президентов не арестовывали. Если, конечно, не считать безобидную историю, приключившуюся в 1872 году в Вашингтоне. Тогда полицейский арестовал и оштрафовал на 20 долларов действующего президента Улисса Гранта за повторное превышение скорости на двухколесной конной повозке. И вот теперь, спустя 150 лет, в Америке создан опасный прецедент.

"Впервые в истории страны бывшему президенту предъявлены обвинения. И это событие не только является чем-то таким, чего никогда раньше не случалось, оно также экстраординарно, учитывая тот факт, что Трамп в настоящее время является кандидатом в президенты и в настоящее время лидирует в номинации республиканцев на пост президента" - напомнил Джилл Колвин, политический аналитик из США.

После появление в суде рейтинги Трампа взлетели еще выше, пожертвования от избирателей тоже выросли и перевалили за 10 миллионов долларов. И явно будет еще больше – официальный магазин Трампа начал продажу футболок с надписью: "Не виновен". Желающих купить такой сувенир за 47 долларов много.

"Общественная реакция весьма позитивная - в том смысле, что популярность президента, а также его сбор средств на предвыборную кампанию резко возросли. Последний опрос показал, что почти 70% американского народа считают, что это политическое преследование", - рассказал Роджер Стоун, бывший советник экс-президента США Дональда Трампа.

Трамп же, вернувшись из Нью-Йорка во Флориду, прямо в своей резиденции выступил с речью, которую аналитики назвали не просто сильной, но и буквально уничтожающей Байдена. "Сегодняшняя Америка катится в ад. Наша экономика разваливается, инфляция вышла из-под контроля. Наша валюта скоро перестанет быть мировым стандартом! Россия объединилась с Китаем. Саудовская Аравия помирилась с Ираном. Этого никогда бы не было, будь я президентом. Конфликта на Украине также не было бы при мне!", - сказал Трамп. После чего трансляция его речи на ТВ была прервана.

И хотя телеканалы по-прежнему пытаются Трампу закрывать рот, суд не запретил ему выходить в эфир, встречаться с избирателями и разглашать детали дела и расследования. Поэтому теперь, как утверждает адвокат Трампа, его избирательная кампания заиграет новыми красками и точно приведет его в Белый дом – тем более, что законы Америки не запрещают занимать пост президента и судимым, и находящимся в заключение. Ну а Байдену лишь остается улыбаться и делать вид, что нечего ответить на вопрос, является ли обвинение Трампа вызывающе политическим.

В статусе недоарестованного Трамп будет находиться до 4 декабря - ориентировочно на эту дату назначено следующее заседание. Впрочем, если оно не будет перенесено по просьбе адвокатов. Эксперты говорят, что судебный процесс вообще может затянуться вплоть до окончания второго срока президентства Трампа, если он выиграет в 2024 году. Ну а чтобы Байден уже не чувствовал себя проигравшим, художники при помощи нейросетей смоделировали арест и будни Дональда в тюрьме. Получилось впечатляюще. Все как в несбыточных мечтах демократов.

Вера Щирова, Антон Нагорный, Екатерина Симонович, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"