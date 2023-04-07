Жители новых регионов будут получать военные пенсии по общероссийским нормам

При этом предполагаются специальные условия учета выслуги лет

В России продолжается интеграция новых регионов в правовое поле государства, на повестке — законопроект о порядке пенсионного обеспечения их жителей, которые проходили военную и приравненную к ней службу, а также членов их семей. Об этом в пятницу, 7 апреля, рассказал глава федерального правительства Михаил Мишустин.

Как уточнил Мишустин во время заседания кабмина, речь идет о бывших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов, прокуратуры, таможенных и других структур. Пенсии для них будут назначать по российским нормам уже с 1 июля 2023 года.

Для получения пенсии гражданам этих категорий потребуется подать соответствующее заявление.

Мишустин подчеркнул, что все процессы должны быть "организованы удобно для людей", сообщает пресс-служба кабмина.

В феврале Государственная дума приняла пакет инициатив по интеграции новых регионов в правовое поле России. Жителями Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областей будут доступны и все социальные гарантии. В том числе для граждан произведут перерасчет пенсий и других субсидий.

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