Китай и Франция выразили поддержку усилий по установлению мира на Украине

Лидеры КНР и Франции провели переговоры и неформальную встречу

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу, 7 апреля, провели неформальную встречу в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун) на юге Китая. Этому предшествовала официальная часть переговоров лидеров двух государств.

Политики обсудили двустороннее сотрудничество Пекина и Парижа, отношения между Китаем и Евросоюзом, а также украинский кризис.

По результатам переговоров Си Цзиньпин и Макрон сделали совместное заявление, в котором выразили поддержку всех усилий по установлению мира на Украине на основе международного права и Устава ООН, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Китай – серьезная держава, он не меняет своих взглядов под внешним влиянием. Комментарий последовал за сообщениями американских СМИ о том, что европейской делегации не удалось повлиять на позицию Пекина по украинскому конфликту.

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