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Песков прокомментировал утечку секретных данных США по Украине

17:18
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Москва и без них знала о вовлеченности Вашингтона в конфликт

У российской стороны не было никаких сомнений в участии Соединенных Штатов в конфликте на Украине. Такое заявление в пятницу, 7 апреля, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В США разгорается скандал из-за утечки секретных данных по Украине

Чиновник прокомментировал сообщения об утечке секретных материалов США по Украине, отметив, что у Москвы "нет даже незначительных сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт между Россией и Украиной".

Песков заявил телеканалу CNN, что Россия следит за этим процессом, "конечно, это усложняет всю историю, но это не окажет влияния на результат спецоперации".

Ранее газета The New York Times сообщила, что в Сети появились секретные материалы с описанием состояния украинской армии и планов США и НАТО по ее укреплению. Подлинность документов подтвердили в Минобороны США. Американское ведомство уже начало расследование утечки.

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк поспешил заверить, что распространяемые в соцсетях секретные документы Пентагона по Украине – фотошоп, а целью распространения этой "подделки" якобы является срыв планируемого контрнаступления ВСУ.

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