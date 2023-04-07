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Пилот упавшего в Брянской области украинского самолета арестован

17:39
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Инцидент произошел 5 апреля

Советский районный суд города Брянска санкционировал взятие под стражу мужчины, который пилотировал потерпевший крушение в Брянской области украинский самолет. Об этом в пятницу, 7 апреля, рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
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Постановлением Советского районного суда города Брянска подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 мая, сообщает ТАСС. Арестованный подозревается в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации (ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса России).

5 апреля в пограничном управлении Федеральной службы безопасности России (ФСБ) рассказали, что украинский самолет по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск Брянской области.

Российские пограничники задержали пилота, который пытался сбежать на украинскую территорию. Причина крушения самолета не сообщалась.

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Пилот упавшего в Брянской области украинского самолета
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Упавший в Брянской области легкомоторный самолет
Пилот упавшего в Брянской области украинского самолета
Пилот упавшего в Брянской области украинского самолета
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