Москвичам пообещали потепление до +18 градусов

Однако похолодания еще возможны

На неделе, которая начнется 10 апреля, в столичном регионе ожидается температура до 18 градусов тепла. Об этом в пятницу, 7 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как пояснил эксперт, в среду и четверг , Москва будет находиться ближе к центру антициклона, который стал причиной теплой погоды в столице, поэтому дневные температуры вырастут до 13-18 градусов. Это на пять градусов превышает климатическую норму.

Однако метеоролог призвал не "идеалистом, романтиком, проявлять завышенные ожидания", поскольку понижение температуры и похолодания все еще возможны, сообщает "Интерфакс".

Ранее Роман Вильфанд отмечал, что благодаря антициклону в выходные, 8 и 9 апреля, ожидается солнечная и теплая погода, хотя в субботу ночью столбики термометров могут опускаться до двух градусов ниже нуля. Однако уже в воскресенье ночных заморозков не будет.

Благодаря потеплению столичным автомобилистам можно сменить зимнюю резину на летнюю, если речь идет о передвижениях по Москве в дневное время. Тем, кто выезжает на работу рано утром, предложили подождать с "переобувкой".

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