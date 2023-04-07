Источник рассказал о предъявлении Гершковичу обвинения в шпионаже

Журналиста американской газеты задержали в России

Следствие предъявило обвинение журналисту московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Об этом в пятницу, 7 апреля, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По сообщению "Интерфакса", задержанного по подозрению в шпионаже журналиста обвиняют по ст. 276 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следователи полагают, что Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. В Москве подчеркивали, что мужчина был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что этим делом занимается Федеральная служба безопасности (ФСБ), а детальная информация об обстоятельствах задержания журналиста носит закрытый характер.

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