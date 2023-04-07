В России с начала 2023 года потратили на нацпроекты более 600 млрд рублей

Минфин следит за исполнением расходов в этой части

Исполнение расходов федерального бюджета России на национальные проекты по состоянию на 1 апреля 2023 года предварительно составило 600,6 млрд рублей. Об этом в пятницу, 7 апреля, рассказали в российском Министерстве финансов.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, с начала года до 1 апреля исполнение расходов федерального бюджета на реализацию нацпроектов составило 20,1% от плановых бюджетных назначений.

Активнее всего идет реализация нацпроектов "Культура" (51,5%), "Наука и университеты" (44,8%), "Производительность труда" (32,8%), "Экология" (23,8%), "Демография" (23,6%), "Цифровая экономика Российской Федерации" (22,6%).

Наиболее низкий уровень исполнения расходов зафиксирован по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" (0,6%). Министерство финансов объясняет это необходимостью подготовки, межведомственного согласования и издания необходимых актов правительства России в связи с передачей функций Ростуризма Министерству экономического развития.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме заявил, что, несмотря на агрессивные внешние обстоятельства, в России продолжилась реализация национальных проектов. По большинству из них уровень выполнения близок к 100%.

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