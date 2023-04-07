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В Госдуме назвали возможные задачи срочников на миротворческих миссиях

18:59
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Привлекать их к выполнению опасных задач не планируется

Россияне, проходящие срочную службу в рядах Вооруженных сил, будут направляться в зоны миротворческих операций только по собственному желанию. Об этом в пятницу, 7 апреля, рассказал председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

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Как уточнил парламентарий, если срочник изъявит желание принять участие в миротворческой операции, он должен будет подать рапорт по команде на прохождение специальной подготовки или на перевод в воинскую часть, которая готовится по этой программе.

Заявления будут удовлетворены только "на тех должностях, где нет риска для жизни", цитирует Картаполова ТАСС. При этом привлекать срочников можно будет только к упрощенным задачам по обеспечению миротворческой миссии — например, в качестве водителя или повара.

Ранее начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что в рамках текущего весеннего призыва все срочники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации. Весенний призыв пройдет в обычные сроки — с 1 апреля по 15 июля — и коснется россиян в возрасте от 18 до 27 лет.

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