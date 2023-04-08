За сутки в России госпитализирован 1221 больной коронавирусом

Заболели ковидом 8955 человек

За сутки в России госпитализирован 1 221 больной коронавирусом, всего зафиксировано 8 955 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 22 706 980 человек с COVID-19, умерло 397 534 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 100 человек, зарегистрировано 1 317 новых больных, всего в столице 3 487 712 инфицированных, скончались 48 520 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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