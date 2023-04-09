В России госпитализированы с коронавирусом ещё 602 человека

Умерло 36 больных

За сутки в России госпитализировано 602 больных коронавирусом, всего зафиксировано 8 008 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 22 714 988 человек с COVID-19, умерло 397 570 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 107 человек, зарегистрировано 887 новых больных, всего в столице 3 488 599 инфицированных, скончались 48 528 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"