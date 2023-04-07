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Посол США в Грузии заверила в отсутствии у Вашингтона планов "второго фронта"

19:23
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Дипломат ответила на сообщения о желании США организовать новый центр противостояния России

Сообщения о том, что американские власти планируют организовать в Грузии "второй фронт" для противостояния России — это ложь, заявила в пятницу, 7 апреля, посол США в Грузии Келли Дегнан.
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По утверждению дипломата, нет причин того, чтобы Соединенные Штаты стремились "загнать Грузию в ловушку", хотя время от времени и звучат теории заговора.

Дегнан заверила в стремлении Вашингтона помочь грузинским властям, усилить ваши возможности, защитить ваши границы в усилении безопасности совместной работой с Министерством обороны, береговой охраны, пограничной полицией", сообщает РИА Новости.

Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Соединенные Штаты хотят открыть второй фронт против России в Грузии. По его словам, американские власти ежегодно направляет через Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) помощь в размере миллионов долларов для проведения того, что равносильно "мягкому перевороту" в Грузии.

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