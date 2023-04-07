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"Ростех" назвал дату серийных поставок самолета МС-21

19:41
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Это российский среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения

Начало серийных поставок новейшего отечественного самолета МС-21 намечено на 2024 год. Об этом в пятницу, 7 апреля, рассказали в пресс-службе "Ростеха", в структуру которого входит АО "Объединенная двигателестроительная корпорация".

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Как отмечается в Telegram-канале госкорпорации, в Перми уже начато серийное производство двигателей ПД-14 — это самая совершенная и высокотехнологичная разработка в области машиностроения в России на сегодняшний день. ПД-14 в составе самолета МС-21-310 станет основным двигателем для гражданской авиации на несколько десятилетий, заявили в "Ростехе".

В 2024 году планируется поставить российским перевозчикам шесть самолетом МС-21, оснащенных такими двигателями. В дальнейшем темпы производства будут наращивать.

В ноябре 2022 года правительство России выделило 44 млрд рублей на производство авиадвигателей. Ими в течение двух лет предстоит обеспечить всю линейку гражданских и военно-транспортных самолетов, в том числе произвести 14 двигателей ПД-14, предназначенных для будущего флагмана российской авиации — самолета МС-21.

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