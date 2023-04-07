Путин наградил Южный округ войск Росгвардии орденом Жукова

Награда присуждена за мужество и самоотверженность, проявленные росгвардейцами

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии России – главнокомандующий войсками Росгвардии генерал армии Виктор Золотов вручил орден Жукова Южному округу войск Росгвардии. Об этом в пятницу, 7 апреля, рассказал глава Ростовской области Василий Голубев.

Как написал ростовский губернатор в своем Telegram-канале, награда присуждена указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные росгвардейцами в ходе выполнения служебно-боевых задач, а также за высокие показатели в боевой подготовке.

Голубев поздравил росгвардейцев и вручил им областные награды и знаки поощрения. Вместе с главнокомандующим и командующим округом генерал-полковником Игорем Турченюком ростовский губернатор принял участие в торжественной церемонии открытия памятника сотрудникам Росгвардии.

В марте, поздравляя росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии, Владимир Путин подчеркнул, что на всех этапах становления и развития Росгвардии ее главной опорой были и остаются честь и доблесть бойцов и командиров, их преданное служение Отечеству и народу. В ходе спецоперации герои-росгвардейцы действуют смело и решительно, защищая Россию и ее граждан.

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