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Арестович предложил Украине сменить президента

20:20
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Прежде Арестович был советником главы офиса Владимира Зеленского

Украине до сих пор не везло с президентами. Такое заявление сделал в пятницу, 7 апреля, бывший советник руководителя офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.
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Экс-чиновника попросили прокомментировать вероятность искоренения коррупции на Украине в том случае, если она объединится с Польшей в одно государство.

Арестович выразил мнение, что Украине необходимо, чтобы "к власти пришел человек, который не будет воровать", причем "сам не будет и другим не даст". Владимиру Зеленскому на посту главы государства, по словам экс-чиновника, не удалось справиться с коррупцией, хотя российская спецоперация могла стать хорошим основанием применить "экстраординарные меры" для решения проблемы, сообщает РИА Новости.

После отставки с должности советника главы офиса украинского президента Арестович сделал целый ряд заявлений, которые расходятся с линией официального Киева. В частности, бывший чиновник осудил людей, которые считают, что "русский язык — язык агрессора", заявив, что это является признаком "тяжелого психического расстройства".

Также Арестович скептически оценил шансы Вооруженных сил Украины на успех в случае контрнаступления. Он отметил, что оно завершится поражением ВСУ, если Запад не снабдит Киев дальнобойными вооружениями.

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Алексей Арестович
Алексей Арестович
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