Путин дал ряд поручений по формированию гражданской позиции

Они касаются увековечивания памяти жертв нацизма

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с ветеранами, жителями блокадного Ленинграда и представителями патриотических объединений поручил подготовить данные о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны и киевского режима после переворота 2014 года.

Как отмечает пресс-служба Кремля, поручение продиктовано необходимостью формирования в российском обществе, прежде всего среди молодежи, устойчивой гражданской позиции в отношении преступлений, совершенных нацистами и их пособниками.

Министерствам цифрового развития и культуры предписано обеспечить подготовку и распространение информационных материалов в этой области, представить доклад об исполнении поручения надлежит до 30 июня.

Федеральному правительству поручено подготовить совместно с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых" и представить предложения по привлечению ветеранов, в том числе бывших педагогических работников, к воспитательной работе с лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего, среднего общего образования и основным профессиональным образовательным программам, а также к участию в реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Также глава государства поручил разработать проект комплексной модернизации мемориально-ландшафтного комплекса "Дорога жизни", включая объекты культурного наследия, входящие в ансамбль "Зеленый пояс Славы Ленинграда", и определить источники финансирования этого проекта, а также разработать концепцию исторического проекта "Малая Дорога жизни".

Министерству просвещения предписано рассмотреть вопрос о включении литературных произведений советских писателей, формирующих историческое сознание молодого поколения, в федеральные основные общеобразовательные программы.

Следственному комитету дано поручение организовать работу по установлению мест захоронения бойцов Красной Армии и уничтоженных нацистами и их пособниками мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, а также мест захоронения жертв преступлений, совершенных украинскими неонацистами после антиконституционного государственного вооруженного переворота 2014 года.

Ранее Владимир Путин заявил, что нацистская идеология в современном обличье вновь создает прямые угрозы безопасности России. Он подчеркнул, что наша страна вновь вынуждена давать отпор агрессии коллективного Запада — ей есть чем ответить на эту угрозу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"